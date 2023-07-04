Okulların tatile girmesiyle tüm yurtta olduğu gibi Aydın’da da yaz Kur’an kursları büyük bir heyecanla başladı. Tüm cami ve Kur’an Kurslarının kapıları çocuklar için açıldı.

Yaz Kur’an Kurslarına başlayan öğrenciler için açılış merasimi düzenlendi. Evliya Çelebi Camii bünyesinde eğitim verecek yaz Kur’an kursu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen merasimde İl Müftüsü Hasan Güneş, öğrencilerle bir araya geldi. İl Müftüsü Güneş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlediği Yaz Kur’an kurslarının bu yıl ’Çocuklar Koşun Haydi, Şimdi Yaz Kur’an Kursu Vakti’ çağrısıyla başladığını ifade ederek 4-22 yaş arasındaki çocukların ve gençlerin yaz kurslarına katılabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl Kur’an kurslarına 27 bin 500 öğrencinin katıldığını hatırlatan İl Müftüsü Güneş, "Aydınımız da 2022 yılında 27500 yavrumuz camilerimizi şenlendirdi. İnşallah bu yıl daha fazla evladımıza ulaşmak istiyoruz. İl merkezimiz ile birlikte 17 ilçemizde bütün camilerimiz ve Kur’an kurslarımız da eğitim vereceğiz. Kurslarımız da Kur’an-ı Kerim ve dini bilgilerle ilgili eğitimin yanı sıra çocuklar için sosyal ve kültürel aktiviteler düzenleneceğini aktaran Güneş, Camiler asıl sahiplerine kavuştu. Evlatlarını Camilerimize gönderen velilerimize teşekkür ediyorum. Camilerimizde ve Kur’an Kurslarımızda eğitim verecek olan hocalarımıza kolaylıklar diliyor, göz aydınlığı gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Yaz Kur’an Kursları açılış programına, İl Müftü Yardımcısı Melek Sevindi, Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.