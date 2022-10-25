Kasım ayına sayılı günler kalmasına rağmen Aydın’da hava sıcaklığı 27 derece ölçüldü.

Kasım ayına sayılı günler kalmasına rağmen Aydın’da hava sıcaklığı 27 derece ölçüldü.

Türkiye’nin en ılıman illeri arasında yer alan Aydın’a henüz kış mevsimi uğramadı. Günlerdir serim ve yağışlı havanın beklendiği Aydın’da yazdın kalma günler devam ederken gün içinde hava sıcaklığı 30 dereceye kadar yükseliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve kuraklık çiftçileri endişelendirirken, şehirde yaşayan emekliler ise Ekim ayının son günleri olmasına rağmen yazdan kalma günün keyfini çıkarıyor.