Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde (27) Trafik Timi ve (58) personelin katılımıyla “Yaya Önceliği ” faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyette, 1356 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 32 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 9 araç trafikten men edildi, 3 şahıs yakalandı. Faaliyette 174 öğrenciye yaya geçidi kullanımına ilişkin eğitim verildi.

Aydın’da gerçekleştirilen yaya önceliği uygulamasında 1356 araç ve sürücüsü kontrol edilirken 32 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

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