Çine İlçe Jandarma Komutanlığı, Arife ve Emine teyzeler ile İsmail amcayı ziyaret etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın genelinde 80 yaşın üstünde bulunan vatandaşlar ekipler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Bu kapsamda Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çine’nin Sağlık Mahallesi’nde ikamet eden Arife ve Emine isimli teyzeler ile İsmail amcayı ziyaret etti. Yaşlı çınarlarla sohbet edip sağlık durumlarını ve herhangi bir taleplerinin bulunup bulunmadığını soran jandarma ekipleri, kendilerine ulaşılabilecek telefon numaraları verdi.