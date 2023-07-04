Aydın’ın Efeler ilçesinde bir evin açık olan penceresinden giren yarasa korkuya neden oldu. Yarasadan korktuğu için itfaiye ekiplerinden yardım isteyen ev sahibinin talebi üzerine ekipler tarafından evin her yerinde aranan yarasa bulunamayınca, ekipler normale döndü.

Olay, Cuma Mahallesi 218 sokak üzerindeki bir apartmanda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katında bulunan bir dairenin hava alması için açık olan penceresinden içeri yarasa girdi. Yarasanın içeride dolaştığını fark eden ev sahibi korkunca 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. 112 Acil Çağrı merkezi ekipleri şahsın talebi üzerine eve itfaiye ekibi gönderdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri apartmanın 2. katına çıkarak evin her köşesinde yarasayı aradı. Yapılan çalışmalarda yarasaya ulaşamayan itfaiye ekipleri normale döndü.