Aydın’ın Çine ilçesinde uçamayacak kadar yaralı halde bulunan kızıl şahin, jandarma ekiplerince doğa korumaya teslim edildi.

Aydın’ın Çine ilçesinde bulunan Alabanda Antik kentinde çalışan kazı ekipleri tarafından uçamayacak kadar yaralı halde “Kızıl Şahin Kuşu” bulundu. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca teslim alınan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tedaviye alınan şahin, rehabilite edilerek tekrardan doğal yaşam alanına bırakılacak.