Aydın’da akşam saatlerinde yağmaya başlayan yağmur kazaları da beraberinde getirirken, aynı güzergah üzerinde 3 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Aydın’da akşam saatlerinde yağmaya başlayan yağmur kazaları da beraberinde getirirken, aynı güzergah üzerinde 3 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Aydın’da akşam saatleri itibari ile yağmur yağışı başladı. Yağmur nedeniyle yollar kayganlaşınca kazalar da kaçınılmaz oldu. Edinilen bilgiye göre, Aydın-Muğla Karayolu üzeri Çine ilçesi Hallaçlar Mahallesi mevkiinde 3 ayrı trafik kazası meydana geldi. Tek taraflı meydana gelen kazalarda bir kamyon yola devrilirken, bir otomobil ve bir ticari araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazaları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazalarda yaralanan şahıslara ilk müdahaleleri yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.