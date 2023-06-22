Aydın’da bu yıl aşırı yağışlı geçen bahar ve yaz sezonu domateslerde hastalığa neden oldu. Hastalığın il genelindeki pek çok domates tarlasında etkili olduğunu belirten üreticiler Tarım Müdürlükleri ve Ziraat Odaları yetkililerinden yardım istedi.

Türkiye’nin önemli domates üretim merkezlerinin başında yer alan Aydın’da bu yıl domates fideleri ve üründe çürüme hastalığı yaşandı. Domateslerde yaşanan bu sıkıntının özellikle fidanlar meyveye durduktan sonra meydana gelen yağışlarda yaşandığını belirten Aydınlı üreticilerden Fatma Sabancı, soruna çare bulamadıklarını söyledi. Her yıl bahçesinde az da olsa domates üretimi yaptığını ancak bu yıl domates fidelerindeki sıkıntının geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla odluğunu belirten Sabancı, “Yağışlardan sonra domates fideleri ve olgunlaşmaya başlayan domateslerde çürüme yaşanmaya başladı. Organik üretime önem veriyoruz. Ancak ilaç kullanmaz isek hem fidanlarımız kuruyacak hem de ürün alınamayacak gibi görünüyor. Yetkililerden sorunun çözümü konusunda destek bekliyoruz” dedi.

Kurak bir kış mevsimi geçiren Aydın’da çiftçiler kuraklık endişesi nedeniyle sıkıntılı günler yaşarken mevsim normalleri dışında gerçekleşen yağışlar ise sebzelerde ayrı bir sıkıntıya neden oldu. Aydın’ın Sultanhisar, Köşk, Dalama, Efeler, Dalama ve Umurlu bölgelerinde domates üretimi yapan pek çok çifti domateslerde görülen hastalık nedeniyle zora düştü. Yağmurlardan sonra görülen hastalık nedeniyle ürün kalitesi ve rekolte düşüklüğünden endişe edildiğini belirten Fatma Sabancı, “Son yıllarda özellikle domateslerde bu sorunu yaşamaya başladık. Domates fidesi yağmura gelmez. Sanırım yağışlardan kaynaklanan bu sıkıntının çözümü için yetkililerden destek bekliyoruz” dedi.