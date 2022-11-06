Aydın’ın Efeler ilçesinde kısa süreli yağmurun ardından motosikletin kayması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde kısa süreli yağmurun ardından motosikletin kayması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 09 AP 574 plakalı motosiklet, Malazgirt Meydanı’nda bir anda kayarak kontrolden çıktı. Kısa süreli etkili olan yağışın ardından kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü E.A. ise motordan savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralı sürücünün yanına koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından E.A.’yı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.