Aydın’da bugün etkili olan gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerine kadar devam edeceği öğrenilirken, vatandaşlar da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyarıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada "Yağışların, Aydın il merkezi ile batı ilçelerinde (Kuşadası, Didim, Söke, Germencik, İncirliova, Koçarlı ve Karpuzlu) kuvvetli (21-60 kg/m) olması tahmin edilmektedir. Yağışların 16 Kasım 2024 23.59’a kadar devam etmesi beklenilmektedir. Oluşması muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.