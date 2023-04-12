Aydın’da Mart ayının yağışlı geçmesiyle yükselmeye başlayan barajlardaki su seviyeleri çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Yeni yıl ile beraber etkili olan sağanak yağışlar, il genelindeki barajların doluluk oranlarını da yükseltti. Türkiye’nin birçok ilinde kuraklık tehlikesi sürerken, Aydın’da Mart ayında yağan yağmur sevindirdi. Son zamanlarda yağan sağanak yağışlar toprağa can suyu oldu. Yağışlar il genelindeki barajlardaki doluluk oranları da yükseltti. Barajlardaki yükselmeye başlayan su seviyeleri de çiftçilere ümit verdi. Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da çiftçilerin can damarı olan barajların doluluk seviyeleri de belli oldu.

Kemer Barajı yüzde 42’den 49’a çıktı

Aydın sınırları içerisinde bulunan ve 419 milyon 170 bin metreküp su depolama hacmi ile Aydın’ın en büyük barajlarından olan Kemer Barajı’nda, 27 Şubat 2022 tarihinde 364 milyon 200 metreküp ile yüzde 87 olan doluluk oranı, 27 Şubat 2023 tarihinde yüzde 52 oranında düşüş yaşayarak 174 milyon 800 bin metreküp ile yüzde 42 doluluk oranına sahip olurken, 10 Nisan 2023 itibari ile 203 milyon 900 bin metreküpe ulaşarak doluluk oranı yüzde 49’a çıktı.

Adnan Menderes Barajı yüzde 31’den 34’e yükseldi

Aydın’ın en büyük sorunu olan Büyük Menderes Nehri taşkınlarının önüne geçen, Aydın ovasını besleyen ve 350 milyon metreküp su depolama hacmi olan Çine Adnan Menderes Barajı’nda 27 Şubat 2022 tarihinde 172 milyon 200 bin metreküp ile yüzde 49 olan doluluk oranı 27 Şubat 2023 tarihinde yüzde 37 oranında düşüş yaşayarak 107 milyon metreküp ile yüzde 31 doluluk oranına sahip olurken, 10 Nisan 2023 tarihi itibari ile 120 milyon 300 bin metreküpe ulaşarak doluluk oranı yüzde 34’e çıktı.

Gökbel Barajı yüzde 14’den 16’ya çıktı

12 milyon 730 bin metreküp su depolama hacmi olan Gökbel Barajı’nda 27 Şubat 2022 tarihinde 3 milyon 200 metreküp ile yüzde 25 olan doluluk oranı 27 Şubat 2023 tarihinde yüzde 43 oranında düşüş yaşayarak 1 milyon 800 bin metreküp ile yüzde 14 doluluk oranına sahip olurken, 10 Nisan 2023 tarihi itibari ile 2 milyon metreküpe ulaşarak yüzde 16’ya yükseldi.

Topçam Barajı yüzde 22’den 24’e yükseldi

94 milyon 968 bin metreküp su depolama hacmi olan Topçam Barajı’nda 27 Şubat 2022 tarihinde 37 milyon 700 metreküp ile yüzde 40 olan doluluk oranı 27 Şubat 2023 tarihinde yüzde 44 oranında düşüş yaşayarak 20 milyon 800 bin metreküp ile yüzde 22 doluluk oranına sahip olurken, 10 Nisan 2023 tarihi itibari ile 22 milyon 600 bin metreküpe ulaşarak yüzde 24’e çıktı.

Karpuzlu Yaylakavak Barajı yüzde 60’dan 71’e çıktı

31 milyon 420 bin metreküp su depolama hacmi olan Karpuzlu Yaylakavak Barajı’nda 27 Şubat 2022 tarihinde 28 milyon 500 metreküp ile yüzde 91 olan doluluk oranı 27 Şubat 2023 tarihinde yüzde 34 oranında düşüş yaşayarak 18 milyon 800 bin metreküp ile yüzde 60 doluluk oranına sahip olurken, 10 Nisan 2023 tarihi itibari ile 22 milyon 400 bin metreküpe ulaşarak yüzde 71’e yükseldi.

Karacasu Barajı yüzde 59’dan 69’a yükseldi

22 milyon 50 bin metreküp su depolama hacmi olan Karacasu Barajı’nda 27 Şubat 2022 tarihinde 18 milyon 600 metreküp ile yüzde 84 olan doluluk oranı 27 Şubat 2023 tarihinde yüzde 29 oranında düşüş yaşayarak 13 milyon 100 bin metreküp ile yüzde 59 doluluk oranına sahip olurken, 10 Nisan 2023 tarihi itibari ile 15 milyon 300 bin metreküpe ulaşarak yüzde 69’a çıktı.

İkizdere Barajı yüzde 16’dan 18’e çıktı

194 milyon 960 bin metreküp su depolama hacmi olan İkizdere Barajı’nda 27 Şubat 2022 tarihinde 34 milyon 900 metreküp ile yüzde 18 olan doluluk oranı 27 Şubat 2023 tarihinde yüzde 11 oranında düşüş yaşayarak 31 milyon metreküp ile yüzde 16 doluluk oranına sahip olurken, 10 Nisan 2023 tarihi ile 34 milyon 200 bin metreküpe ulaşarak yüzde 18’e yükseldi.