Aydın’da Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından Yaban Hayvanı Alanı olarak tespit edilen bölgede incelemelerde bulunuldu.

Ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projesi çerçevesinde, Aydın’ın Karasal Biyolojik Çeşitlilik ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzlenmesi Sonuç Raporuna göre, Özellikli Yaban Hayvanı Alanı olarak seçilen alanlardan birisinin de Büyük Menderes Irmağı kenarındaki boyunduruk göllerinin kenarındaki söğütlükler olduğu belirlenmişti. Bu söğütlüklerin Küçük akbalıkçıl(Egretta garzetta), alacabalıkçıl(Ardeola ralloides), gece balıkçılı (Nycticorax nycticorax), balaban(Botaurus stellaris), küçük karabatak (Microcarbo pygmaeus) gibi su kuşlarına yuva olduğu tespit edilmişti.

Yapılan incelemelerde, B. Menderes ovasında bulunan eski Menderes Nehri yatağındaki lokal bir alandaki söğüt ağaçlarında kuruma başladığı gözlenirken ve kuruyan söğüt ağaçlarına kuşların yuva yapmadığı kayıt altına alındı.

Su kuşlarının yuva yaptığı söğüt ağaçlarının kuruma nedenlerinin tespit edilmesi için, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, Avcılık Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü ve Aydın DKMP İl Şube Müdürlüğü ile Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü uzmanları tarafından, söz konusu alanda incelemelerde bulunuldu. Kuruma sebeplerini araştırmak üzere bitki doku, toprak ve su örnekleri alındı. Araştırma sonuçlarına göre Özellikli Yaban Hayvanı Alanı olarak seçilen alanda gerekli çalışmalara ivedilikle başlanacağı aktarıldı.