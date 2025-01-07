2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Voleybol Yıldızlar (Kız-Erkek) Grup Yarışmaları, 07-10 Ocak 2025 tarihleri arasında Aydın’ın Söke TAYEM ve Kuşadası Spor Salonlarında gerçekleştirilecek.

Yarışmalarda, Aydın, Antalya, Burdur, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak illerinden toplam 21 takım mücadele edecek. 9 erkek ve 12 kız okul takımının katılacağı turnuva, genç yeteneklerin spor sahasındaki kıyasıya mücadelesine sahne olacak.

Turnuva öncesinde yapılan teknik toplantıda kura çekimi gerçekleştirilerek, takımlar 3’lü ve 4’lü gruplara ayrıldı. Dört gün sürecek müsabakalarda her takım, grup liderliği için mücadele edecek.

Müsabakalarda, gruplarını birinci sırada tamamlayan 3 erkek ve 3 kız takımı, Türkiye genelinde 4 bölgede düzenlenecek Yarı Final Yarışmaları’na katılmaya hak kazanacak. Bu aşama, takımların Türkiye genelindeki başarılarına bir adım daha yaklaşmalarını sağlayacak.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, turnuvaya ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu belirterek, “İlimize gelerek burada mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz. Bu tür organizasyonlar, genç sporcularımızın yeteneklerini sergilemelerine ve sportif anlamda kendilerini geliştirmelerine önemli katkı sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.