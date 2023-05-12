Aydın’ın Efeler ilçe merkezinde yolcu taşımacılığı yapan 133 Nolu Şehiriçi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi’ne bağlı olarak çalışan bazı minibüs şoförlerinin ücretsiz seyahat hakkına sahip vatandaşlara ücret konusunda uygunsuz davranışlarda bulunması vatandaşların tepkisini çekiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara tanınan ücretsiz şehir içi toplu taşımada seyahat hakkı, Efeler ilçesinde faaliyet gösteren 133 Nolu Şehiriçi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi’ne ait minibüslerde görev yapan bazı şoförlerin takındığı tavırlar yüzünden sekteye uğratılıyor.

Bugün saat 11.00-12.00 saatleri arasında TOKİ-Kemer AYKO seferini yapan 09 M 0058 plakalı 5 numaralı şehir içi minibüs şoförünün, iddiaya göre sefer boyunca 65 yaş üstü vatandaşlara karşı sergilediği tavır ve üslup yolcuların tepkisini çekti.

Devlet tarafından ücretsiz seyahat hakkı tanınan ve ulaşım için minibüse binen 65 yaş üstü vatandaşlardan K.O. isimli kadın “Ücretsiz seyahat hakkımızı kullanırken şoförlerin bize zorluk çıkarması ve takındığı tavırları hak etmiyoruz. Azar yememek için ücretini ödediğimiz zamanlar da oluyor. Zaten bu yüzden acil olmadıkça şehir içi minibüsleri kullanmamaya başladık. Devlet zaten bizim ücretsiz ulaşım hakkını her ay ödüyor. Yetkililerin bu konuda gerekli denetimleri ve yaptırımları uygulamasını istiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan engelli, gaziler ve şehit yakınlarının da bu tür sorunlarla karşı karşıya kaldığı öğrenildi.