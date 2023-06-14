Nesli tehlike altında olan ve uzun yıllardır Aydın’da görünmeyen su samuru, Bozdoğan yolunda araba çarpması sonucu ölü olarak bulundu.

Doğal güzellikleri ve sulak alanlarıyla birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapan Aydın’da uzun yıllardır izine rastlanmayan ve nesli tükenme tehlike altında bulunan bir su samuru ölü olarak bulundu. Bozdoğan Nazilli karayolu Akçay mevkiinde yol kenarında bulunan su samurunu gören vatandaşlar durumu Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bildirdi. DKMP ekipleri tarafından yerinden alınan su samurunun birkaç aracın çarpması sonucu öldüğü öğrenildi.

Su samurlarının uzun yıllardır görülmediğini belirten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; “Nesli tehlikeye yakın kategorisinde olan lutra lutra türü su samurlarından biri, Bozdoğan Nazilli yolunda Akçay üzerinde bulunan köprü civarında bir araç tarafından çarpılarak ölmüştür. Gören vatandaşların porsuk sandıkları hayvanın, Alamut köyünden veterinerlik fakültesinde okuyan Mehmet Melih Pehlivan tarafından su samuru olduğu belirlenmiştir. Yapılan ihbarla, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından su samuru yerinden alınmıştır. Daha önce yapılan araştırmalarda, geçmiş yıllarda yayın balığı avlamak için kullanılan tuzaklara girdiği ve dolunaylı gecelerde tarlalarda çalışan çiftçiler tarafından azmaklarda görüldüğü söyleniyordu. Ancak o yıllarda henüz cep telefonları olmadığından belgelemek şansı da yoktu. Uzun yıllar kimse tarafından görülmeyen su samuru, Akçay’dan başka bir sulak alana geçmek için karayolunu kullanmış ve ne yazık ki çarpılarak hayatını kaybetmiş. Bölgede Akçay, Büyük Menderes Nehri ve Aşağı Dip Gölü gibi önemli sulak alanlar bulunmaktadır. Başta kuşlar olmak üzere, sucul birçok canlıyı barındıran havzadaki sulak alanlarda su samurunun da yaşaması bölgenin biyolojik çeşitlilik açısından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Sulak alanların sadece insanların kullanımı için değil, başka türlerin de bu alanları kullandığını, beslendiğini ve ürediklerini bilmek, bu canlıların yaşam alanlarını korumak ve temiz tutmak zorundayız. Büyük Menderes Nehri’nin çok büyük sorunları var. Aynı sorunları daha temiz akan Akçay gibi nehirler, Aşağı Dip Gölü başta olmak üzere ovadaki azmaklar yaşamamalı ve korunması için her türlü gayret gösterilmelidir. Aydın bölgesinde su samurlarının belgelendiği 2 alan daha bulunmaktadır. Biri Söke Milas karayolunda 3 yıl arka arkaya aynı bölgede bir azmaktan diğer azmağa geçmek için karayolunu kullanmak isterken çarpılan 3 su samuru, diğerleri Kuşadası’nda biri denizde, diğeri Kuşadası Setur Marina içinde bir yatta balık yerken görülen su samurlarıdır” dedi.