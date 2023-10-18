Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 6 şüpheli şahıs uyuşturucu madde ile yakalandı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre; Buharkent, Efeler, Söke ve Sultanhisar ilçesinde E.P., M.B., H.U., Ö.Ç., C.S. ve T.F. isimli 6 şüpheli şahsın üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.