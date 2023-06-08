Aydın il genelinde emniyet ve jandarma güçleri tarafından son bir ayda uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 11 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından 1-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında 295 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyetlerde 310 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 11 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde; bin 961,27 gram kubar esrar, 5 bin 621 gram metamfetamin, 6 bin 613 kök kenevir, 45,35 gram skunk, 8 kök skunk, 10 adet diğer sentetik haplar, 22,72 gram kokain, 200 adet sentetik ecza, 8,14 gram eroin, 2 gram bonzai ve 139 adet extacy ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tüm tedbirler kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.