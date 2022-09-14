Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen 2 kişi yapılan operasyonla yakalandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen 2 kişi yapılan operasyonla yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri, Efeler ilçesi Ata Mahallesi’nde bulunan bir ikamette uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, satış yaptığı tespit edilen S.E. ile K.K.’nın ikametlerine baskın gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda satışa hazır hale getirilmiş parça parça uyuşturucu maddeler ve toplam 38 adet 7.65 milimetre çapında tabanca mermisi, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren narkotik polisi şahısların birçok kullanıcıya uyuşturucu sattığını tespit ederken, S.E. ve K.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden S.E. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.