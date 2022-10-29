Aydın’ın Efeler ilçesinde Aydın Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde Aydın Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, ekipler Kardeşköy Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen A.Ö.’yü takibe aldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda bir miktar satışa hazır hale getirilmiş metamfetamin maddesi ele geçirirken A.Ö. gözaltına alındı. A.Ö.’nün emniyetteki yapılan sorgulamasında, cinsel saldırı suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunduğu da tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.