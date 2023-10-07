Aydın’da ‘Narko Gençlik’ projesi çerçevesinde üniversite öğrencileri uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendirildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü eğitim çalışmalarını sürdürüyor. ‘Narko Gençlik’ projesi çerçevesinde TUBİN Büro Amirliği’ne bağlı Narko rehberler bu yıl Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıfına kayıt yaptıran 124 öğrenci ile buluştu. Narko rehberler, gençlere uyuşturucunun zararları ve nasıl korunması gerektiği konularını içeren bilgilendirme sunumu yaptı.

Ekipler, gençlerin uyuşturucudan korunması için faaliyetlerin devam edeceği bildirilirken, toplantıya fakülte dekanı ve akademisyenler de katıldı.