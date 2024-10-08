Aydın’da öğrenci sayısı her geçen gün düşen ve Adnan Menderes Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilere ‘Bağımlılıkla Mücadele” semineri verildi. Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 11 Ekim gününe kadar hafta boyunca günde 2 oturum şeklinde devam edeceği belirtildi.

“Bağımlıkla Mücadele” seminerinin ilk etabı, Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplumda bağımlılık sorunlarına karşı farkındalık oluşturmak ve mücadeleyi güçlendirmek amacıyla düzenlenen eğitimde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amirliği’nde görevli Narko Rehberler Nilay Evren ve Rıdvan Eroğlu “Gençlik Modülü” hakkında bilgi verdi. Eğitimde, Narko Rehberler tarafından, “Narkotik Suçlarla Mücadelenin Önemi”, “Madde Bağımlılığı, Kullanımı ve Etkileri”, “Narkotik Maddeler Nelerdir”, “Uyuşturucu Satılan Yerler ile Kullanılan Mekanlar”, “Uyuşturucu Suçlarında Yasal Durum” ve “Madde Kullanımı ve Bağımlılığı ile Mücadele Merkezleri” hakkında bilgiler aktarıldı.

Katılımcıların, bağımlılığın nedenleri, belirtileri ve tedavi süreçleri hakkında bilgilendirildiği eğitimler sırasında bağımlılığın birey ve aile üzerindeki yıkıcı etkilerine vurgu yapılırken, erken müdahale ve destek mekanizmalarının önemi de anlatıldı.