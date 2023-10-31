Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Daire Başkanlığının organizasyonu ile Aydın’dan umreye gidecek olan vatandaşlar için İl Müftülüğü tarafından ’2023 Yılı Umre Yolcuları Bilgilendirme Semineri’ düzenlendi.

Seminerde konuşan İl Müftüsü Hasan Güneş, "Değerli kardeşlerim güzel bir yolculuğun arefesindesiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Daire Başkanlığımız Türkiye’den kutsal topraklara umre ibadeti için yola çıkacak olan sizler için her türlü imkanı sağlamıştır. İbadetlerin değeri ve kıymeti niyet ile başlar. Sevgili peygamberimiz (S.A.V.) ’Ameller niyetlere göre karşılık bulur’ buyurmuştur. Umre bir seyahat değil bir ibadettir. Bu nedenle bu ibadete başka düşünceler karıştırmadan sadece Allah rızası için yapmalıyız. Her ibadetin bir kuralı olduğu gibi Umrenin de bir kuralı vardır. Onu öğrenmeli, bilmeli ve ona göre hareket etmeliyiz. Bu konuda hepinize başarılar diliyorum. Allah şimdiden niyetinizi halis eylesin. Mukaddes topraklarda devletimiz, milletimiz, sevdikleriniz, filistinli kardeşlerimiz ve bütün islam alemi içindua ediniz. Allah yolculuğunuzu hayırlı kılsın" dedi.

Aydın İl Müftülüğü tarafından organize edilerek İl müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirilen seminere; İl Müftüsü Hasan Güneş, İl Müftü Yardımcıları İlçe Müftüleri, şube müdürleri görevliler ve umreciler katıldı.