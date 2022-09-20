Aydın’ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde üç farklı operasyonda 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın’ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde üç farklı operasyonda 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ve Kuşadası ilçesi açıklarında üç farklı olayda yunan unsurları tarafından Türk karasularına lastik bot içerisinde geri itilen toplam 50 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.