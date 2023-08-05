Aydın’da faaliyet gösteren Fibar Tur’un yaklaşık 7 ay önce tarihi Zincirlihan Otel’in işletmesini devralmasıyla birlikte Efeler ilçesi turizmle tanıştı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelip Aydın’da duraklayan turistler, Efeler’de turizm hareketliliği oluşturdu.

İtalya’nın Sicilya Adası’ndan yola çıkan bir grup Turist Aydın’a gelerek 1708 yılında Osmanoğlu Nasuh Paşa tarafından yaptırılıp aslına uygun olarak restore edilen Fibar Zincirlihan Otel’de duraklayıp dinlendiler. Başta Tralles, olmak üzere onlarca antik kenti bulunan Aydın’ın merkez Efeler ilçesi ve çevresinde yıllar sonra yaşanan turizm hareketi Aydınlıları sevindirirken, İtalyan turistler de Aydın’ı ve yaklaşık 320 yıllık Zincirlihan Otel’ini çok sevdiklerini belirttiler.

"Aydın’ı turizmde hak ettiği yere taşımak istiyoruz"

Birçok medeniyete beşiklik etmiş olan Aydın’ı turizmde hak ettiği yere taşımak istediklerini belirten Fibar Turizm’in sahibi Fırat Barışık; “Çocukluğumdan beri turizm sektörünün içindeyim. Aydın’da turizm denince akla ilk olarak Kuşadası ve Didim geliyor. Oysa başta Efeler ilçemiz olmak üzere Aydın’ımız doğal ve tarihi güzellikleri ile önemli bir turizm merkezi olmaya aday. Çocukluğumdan beri Aydın’da tur otobüslerini görmek hayalimdi. Yavaş yavaş bu hayalimi gerçekleştiriyorum” dedi.

“Tarihi yapılar kadar jeotermal tesisler İtalyanların dikkatini çekti”

Yıllardır rehberlik yaptığını ve Aydın’ı Fibar Turizm sayesinde tanıdıklarını belirten İtalyan turistlerin rehberi Hasan Emre Kartal; “Eskiden Aydın Efeler’i transit geçiyorduk. Fibar Turizm’in girişimleri ile Aydın’da duraklamaya başladık. İtalyan turistlerimiz Aydın’ın temizliğinden tarihi yapılarına, yöresel yemeklerinden incirine kadar tüm değerlerini çok beğeniyor. Bunun yanında Aydın’daki çevre dostu jeotermal ve rüzgar enerji santralleri çok ilgilerini çekti” diye konuştu.

Fibar Tur tarafından işletilen yaklaşık 320 yıllık kervansarayda yemeklerini yiyip dinlenen İtalyan turistler, Aydın turunun ardından programlarına devam etmek üzere bölgeden ayrıldı.