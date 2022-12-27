Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ’Kütüphanesiz Okul Kalkamayacak’ projesi çerçevesinde Aydın’daki tüm okullar kütüphaneye kavuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ’Kütüphanesiz Okul Kalkamayacak’ projesi çerçevesinde Aydın’daki tüm okullar kütüphaneye kavuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 26 Ekim 2021 tarihinde başlatılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ’Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi çerçevesinde yapılan yeni kütüphanelerle birlikte okullarda bulunan mevcut kütüphaneler de zenginleştirildi.

Proje çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kütüphanesi olmayan tüm okullara kütüphane kurulması, mevcutların modern bir görünüme kavuşturulması, içeriklerinin zenginleştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla illere toplam 222 milyon lira ödenek gönderildi. Aydın’da ’Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi ile 195 yeni kütüphane oluşturulurken, 2021 yılı itibarıyla proje çerçevesinde yapılan yeni kütüphanelerle birlikte Aydın’da 724 okulun tamamında kütüphane kazandırıldı. Yeni kütüphanelerin hayata geçirilmesinin yanı sıra mevcut kütüphanelerin de zenginleştirilmesiyle, bir yılda okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 570 bin 671 artırılarak toplamda 955 bin 221’e ulaştı. Böylelikle öğrenci başına düşen kitap sayısı 2,27’den 5,62’ye çıkarılmış oldu.

Okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla ülke genelinde başlatılan proje ile 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okula yeni kütüphane yapımı tamamlanarak Türkiye’de kütüphanesi olmayan okul kalmadı.