Aydın’ın Bozdoğan, Karacasu, Karpuzlu ve Kuşadası ilçelerinde denetim gerçekleştiren jandarma ekipleri traktör sürücülerini bilgilendirerek ROPS ve reflektör yelekler kullanmaları gerektiğini hatırlattı.

Aydın’ın Bozdoğan, Karacasu, Karpuzlu ve Kuşadası ilçelerinde denetim gerçekleştiren jandarma ekipleri traktör sürücülerini bilgilendirerek ROPS ve reflektör yelekler kullanmaları gerektiğini hatırlattı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, traktör sürücülerine yönelik “ROPS /Reflektör” eğitimi faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Bozdoğan’ın Alamut, Haydere ve Altıntaş mahallelerinde, Karacasu’nun Ataeymir ve Yazır mahallesinde, Karpuzlu’nun Ulukonak Mahallesi’nde, Kuşadası’nın Kirazlı Mahallesi’nde denetim gerçekleştirdi. Yapılan faaliyette 168 traktör sürücüsüne trafik kazalarında araç devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı amaçlayan *ROPS*(Rollover Protection System) sistemi ile traktörlerin gece/gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba konularında sürücülere eğitim vererek bilgilendirildi. Trafik güvenliğinin artırılması adına gerçekleştirilen eğitimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.