Aydın’ın Buharkent, Efeler, Karpuzlu ve Kuyucak ilçesinde traktör sürücülerine jandarma tarafından reflektör eğitimi verildi.

Trafik Jandarması tarafından traktör sürücülerine yönelik “ROPS -Reflektör ” eğitimi faaliyeti devam ediyor. Buharkent ilçesi Ortakcı Mahallesi, Efeler ilçesi Gölhisar, Kadıköy, Kuyulu Mahallesi, Karpuzlu ilçesi Ulukonak Mahallesi ve Kuyucak ilçesi Gencelli Mahallesi’nde vatandaşlara traktör kazalarında devrilmeleri ve devrilmelerin neden olduğu sonuçlardan korumayı amaçlayan ROPS (Rollover Protection System) sistemi ve gece/gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba takılması, traktör kullanımı konusunda bilgilendirme yapılarak el broşürü dağıtıldı.