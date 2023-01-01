Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza sabah saatlerinde Kızılcaköy Mahallesi, Kırkgeçit mezarlık yolu mevkiinde meydana geldi. Hasan Ali Yılgın idaresindeki 09 AG 573 plakalı traktör, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve Jandarma ekipleri sek edildi. Yaşanan kazada traktörün altında kalan Yılgın olay yerinde hayatını kaybetti.

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.