Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kuşadası-Söke Karayolu üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 YB 206 plakalı otomobil ile 09 SB 130 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araçların içerisinde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından daa ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.