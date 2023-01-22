Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çaldıkları 155 kilogram zeytin ile suçüstü yakalandılar

Çaldıkları 155 kilogram zeytin ile suçüstü yakalandılar

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzerinde Umurlu Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler istikametine doğru ilerleyen 09 Y 0616 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

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