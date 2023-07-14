Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortaklaşa yapmış olduğu çalışma çerçevesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik ilçesine bağlı kırsal Reisköy Mahallesi’nde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan aranan bir şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.