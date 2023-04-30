Aydın’da terör örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli yakalanırken, bunlarda 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Nisan ayında il genelinde PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ, EL-KAİDE, DHKP/C ve TKP/ML silahlı terör örgütlerine yönelik;

15 operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Bunlardan, 4’ü tutuklanırken, 7’si adli kontrol kararı ile 4’ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Jandarma tarafından çalışmaların devam ettiği öğrenildi.