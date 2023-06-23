Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1-21 Haziran tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen terör örgütü operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca 1-21 Haziran 2023 tarihleri arasında il genelinde PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ, EL-KAİDE, DHKP/C, THKP-C ve TKP/ML silahlı terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 19 operasyonda 19 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 6’sı da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.