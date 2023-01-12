Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Okullar Arası Yıldızlar Erkek Tenis İl Birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Okullar Arası Yıldızlar Erkek Tenis İl Birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen müsabakalara 5 okuldan 18 sporcu katılım sağladı. Tenis kortunda 3 gün boyunca oynanan müsabakalarda sporcular il birinciliği için yarışırken, karşılaşmalar da kıyasıya mücadele ve heyecan dolu setlere sahne oldu. İl Birincisi olarak bölge şampiyonasında Aydın’ı temsil edecek olan takım belli oldu.

Aydın’da 09 - 12 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenen müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupaları ve madalyaları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü, Okul Sporları Temsilcisi ve Tenis İl Temsilcisi tarafından verildi.