Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından Aydın il genelinde 2023 yılı içerisinde yakalama emri ile toplam 23 şahsı yakaladı.

Aydın’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına hız kesmiyor. Ekipler 2023 yılı içerisinde yakalama emri bulunan şahıslara göz açtırmıyor. Bu şahıslardan; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan haklarında 3 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında hapis cezaları bulunan 14 hükümlü şahıs, (Bölücü) Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma/Terör Örgütü Propagandası Yapma suçlarından haklarında 1 yıl 6 ay ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezalan bulunan 8 hükümlü şahıs, (Dini istismar Eden) Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında tutuklama karan bulunan 1 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ekipler tarafından çalışmaların devam ettiği öğrenildi.