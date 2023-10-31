Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından ortaklaşa sivil savunma ve seferberlik planlaması kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, merkez üssü Efeler ilçesinde meydana gelen 6.8 ve 6.6 büyüklüğünde depremin ardından, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 3.kat balkonunda mahsur kalan 2 kişi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ana başhekimlik merdivenlerindeki göçükte 8 yaralı, -1.kat otoparktaki göçükte 3 yaralı ve 1 ölü ile engelli polikliniğinde depreme bağlı olarak elektrik hattında meydana gelen kısa devre sebebiyle 4 yaralı personel yangın olmak üzere toplamda 17 yaralı 1 ölü şahsa UMKE ve AFAD tarafından müdahale edildi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması yaparak mahsur kalan personelleri güvenli alana çıkardıktan sonra sağlık personelleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak en yakın hastaneye nakilleri sağladı. Aydın Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma köpeği ’Zeyna’nın da destek verdiği tatbikatta yaralı 3 kişi bulundukları yerden UMKE ve AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı.

Gerçekleştirilen tatbikata Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Aydın İl AFAD Müdürlüğü, UMKE ekibi ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü de destek verdi. İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Hizmet Başkan ve Başkan yardımcıları, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yönetimi, İl Sağlık Müdürlüğü ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi personelleri ve vatandaşlar tatbikatı yakından takip etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, başarıyla tamamlanan tatbikat sonrasında yaptığı açıklamada, "Müdürlüğümüz koordinesinde yapılan tatbikatta yer alan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Aydın İl AFAD Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, UMKE ile 112 ambulans ekiplerimize ve personelimize teşekkür ediyor, ülkemiz ve ilimiz için afetsiz günler diliyorum" ifadelerini kullandı.