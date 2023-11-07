İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Aydın’ın da bulunduğu 66 ilde ruhsatsız silah taşıyan ve silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 629 silahın yakalandığını ifade ederek “Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız” dedi.

Aydın ile birlikte 65 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik “Mercek Operasyonu” düzenlendi. Operasyon ile ilgili bilgileri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve şüphelinin yakalandığını duyurarak “Onları adalete teslim etmeye kararlıyız” dedi.

66 ilde düzenlenen operasyonlar çerçevesinde 526 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkı tabanca, 10 uzun namlulu tüfek, 58 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca 715 şüpheli şahıs da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Bursa, Mersin, Gaziantep, Samsun, Şanlıurfa, Malatya, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Sakarya, Kayseri, Balıkesir, Hatay, Elazığ, Kocaeli, Tekirdağ, Denizli, Aydın, Erzurum, Isparta, Trabzon, Edirne, Kahramanmaraş, Osmaniye, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Batman, Bingöl, Çanakkale, Eskişehir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Afyonkarahisar, Bilecik, Düzce, Erzincan, Gümüşhane, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muş, Şırnak, Zonguldak, Ağrı, Amasya, Bartın, Bayburt, Burdur, Giresun, Hakkari, Kırklareli, Rize, Siirt, Tokat ve Van’da olmak üzere 66 ilde son 3 gün içinde yapılan operasyonlarda toplam 629 silah yakalandı.

Kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Bakan Yerlikaya; “Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun. Ruhsatsız silah temin edenler ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek” dedi.