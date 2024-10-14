Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Aydın’da, çiftçilerin zararlı haşere ve böceklerle mücadelesine su kuşları da destek sağlarken, bir yandan da çiftçilerin tarladaki yoldaşı oluyor.

Aydın’ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi’nde tarım arazileri, hem verimliliği artıran hem de ekosistemi koruyan su kuşlarının etkisiyle canlanıyor. Çiftçilerin en büyük sorunlarından biri olan zararlı haşere ve böceklerle mücadelede su kuşları, ekolojik bir çözüm sunarak çiftçilerin imdadına yetişiyor. Tarım arazilerinde de sıkça rastlanan, ürünlere zarar veren haşere ve böceklerle beslenen kuşlar sayesinde çiftçiler de kimyasal böcek ilaçlarını daha az kullanıyor.

Sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar tarlada çalışan işçilerin bir yandan da yoldaşı olan su kuşlarının, ortaya çıkardığı manzara ise görenleri kendine hayran bırakıyor. Çiftçilerin üzerinde ve yanında uçan, işlenen alanlara inerek zararlıları temizleyen kuşlar, adeta bir uyum içerisinde tarlada çalışırken, çiftçiler de tarlada yoldaşı olan kuşlardan memnun olduklarını dile getiriyor.