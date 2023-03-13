Aydın’ın dört bir yanında spor yatırımları yükselmeye devam ederken, Gençlik ve Spor Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Aydın’a gelen heyet yatırımları yerinde inceledi.

Gençlik Spor Bakanlığı’nın yatırım projeleri arasında yer alan Aydın’da yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sporun tabana yayılması, gençlerin spora yönlendirilmesi ve boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için il genelinde yapılan yüzme havuzundan gençlik merkezlerine kadar birçok yatırımda sona gelindi. Bu çerçevede Aydın’a gelen Gençlik ve Spor Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Erdinç Karagöz, beraberindeki heyet ile birlikte yatırımları yerinde inceledi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’nun eşlik ettiği incelemelerde, Karagöz’e yatırımların son durumu ve süreç ile ilgili bilgi verildi.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Strateji Geliştirme Başkanı Erdinç Karagöz, il müdürümüz ile birlikte Aydın ilimizde gerçekleştirilen gençlik ve spor yatırımlarımızı incelemelerde bulunarak projeler hakkında bilgi aldı” ifadelerine yer verildi.