Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 25 Ekim’de aralarında Aydın’ın da bulunduğu 17 ilde sosyal konut projesinin temel atma töreninin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 25 Ekim’de aralarında Aydın’ın da bulunduğu 17 ilde sosyal konut projesinin temel atma töreninin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz günlerde ’Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi’ olarak açıklanan sosyal konut projesi çerçevesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum proje dahilinde 25 Ekim’de aralarında Aydın’ın da bulunduğu 17 ilde temel atma töreninin gerçekleştirileceğini açıkladı.

"25 Ekim’de 17 ilde temel atacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı paylaşımda, "Vatandaşımızın bu projenin yapılıp yapılamayacağı konusunda hiçbir tereddüttü yok. Tüm dünyanın durduğu bir dönemde böyle bir projeyi açıklıyoruz ve 25 Ekim’de de ilk temellerini atacağız. 5 bin konutun ilk temellerini Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak’ta atacağız. Valiliklere yazı yazdık. Onlarda ilgililerle görüşmek suretiyle bize talepleri ilettiler. Biz de nüfus dağılımına göre adaletli şekilde sayıları belirleyerek, ilçelere dağıttık" dedi.

500 bin konut yapılacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi çerçevesinde 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri hedefinin, ilk etabında 250 bin sosyal konut, 100 bin konut arsası ve 10 bin işyeri inşa edilecek. 81 ilde, 609 ilçede yapılacak sosyal konut projeleriyle vatandaşlar, toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2 artı 1 konutlara, aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olacak. Toplam 850 bin lira fiyata sahip 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle, 240 vadeyle yapabilecekler. İstanbul’da hane gelirinin 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşlara başvuru kapısı açık olacak.