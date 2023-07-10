Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından son 6 ay içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde düzenlenen 831 operasyonda yaklaşık 50 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Kent genelinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan jandarma ekipleri son 6 ay içerisinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla göz doldurdu. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ocak-Haziran 2023 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 831 operasyon düzelendi. Operasyonlarda yakalanarak adliyeye sevk edilen 903 şüpheliden 86’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi

Jandarma ekipleri tarafından belirtilen zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilen operasyonda 46 ton 548 kilogram kubar esrar, 3 kilo 659 gram metamfetamin, 230 gram skunk, 6 bin 344 adet sentetik uyuşturucu hap, bir ton 230 kilogram haşhaş, 8 bin 340 adet kök kenevir, 173 adet extacy, 186 gram kokain, 3 adet hassas terazi, 219 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 22 adet tabanca ve şarjörleri, 3 adet av tüfeği, 299 adet tabanca ve av tüfeği mühimmatı ele geçirildi.