Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 2021 yılında faaliyete geçen Mesleki Eğitim Merkezi Programı’na, son 2 yılda yaklaşık yüzde 940’lık bir artışla toplam 13 bin 57 çırak öğrenci kayıt yaptırdı.

Aydın’da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde hayata geçirilen Mesleki Eğitim Merkezi’ne ilgi her geçen gün artıyor. Türkiye’nin nitelikli iş gücü ihtiyacı çerçevesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkarılması, başarılı ve mutlu olabilecekleri bir mesleği seçmeleri için meslekler hakkında bilgilendirilmeleri ve eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi amacıyla 3 Aralık 2021 tarihinde Aydın’da 41 merkezde bin 388 çırak öğrenci ile eğitimlerine başlayan merkezde, 16 Haziran 2023 itibariyle 14 bin 445 çırak öğrenci bulunuyor. Çırak öğrenci kayıtlarında son 2 yılda yaklaşık yüzde 940 artış yaşanırken, toplamda 13 bin 57 çırak öğrencinin kaydı yapıldı.