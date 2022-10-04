Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, sokak hayvanlarını unutmadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, sokak hayvanlarını unutmadı.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Atatürk Kent Meydanı’nda stant açan HAYDİ ekipleri vatandaşları sokak hayvanlarına yönelik bilgilendirmeler yaparken, sokak hayvanlarına verilmesi için ücretsiz mama dağıttı. Ayrıca jandarma HAYDİ timi, hayvanlar ile ilgili hazırlanan boyama kitaplarını çocuklara hediye etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyelerinin de yer aldığı etkinlikte farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan bilgilendirmelerin yanı sıra çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, vatandaşların da bu konuda duyarlılığını artırmak amacıyla hayata geçirilen HAYDİ mobil aplikasyonunun tanıtımı yapıldı.

Gerçekleştirilen etkinlikte yer alan bomba arama köpeği ’Konfor’ ise standın ilgi odağı oldu.