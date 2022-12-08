Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sokak canlarının beslenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde belirlenen bölgelere kedi ve köpek maması bıraktı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sokak canlarının beslenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde belirlenen bölgelere kedi ve köpek maması bıraktı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri havaların soğumasının ardından sokak hayvanlarına yönelik çalışma başlattı. Emniyet bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sokak hayvanları için besleme noktası olarak belirlenen yerlerde, kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanları besleyip bu bölgelere yiyecek bıraktı.