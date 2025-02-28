Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Karaatlı Mahallesi’nde, köylülerin ‘Garip’ adını verdiği leylek, soğuk hava şartlarından etkilendiği için Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ekipleri tarafından koruma altına alındı. Bir süre Kuşadası’nda bulunan dernek binasında balıkla beslenen ‘Garip’ daha sonra tedavi edilmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Söke ilçesine bağlı Karaatlı Mahallesi’nde yüksek bir aydınlatma direğinde konaklayan ve bölgenin ilk leyleklerinden biri olan ’Garip’ isimli leylek sıcaklıkların gece -4 dereceye kadar düşmesi nedeniyle bir evin bahçesine sığındı. Bahçesinde leyleği bulan kıraathane işletmecisi Mevlüt Çiftçi, EKODOSD’a haber verdi. Yapılan kontrollerde Garip’in herhangi bir yarasının olmadığı, ancak beslenememe nedeniyle zayıf düştüğü tespit edildi. EKODOSD tarafından sıcak bir ortamda misafir edilen ve balıkla beslenen Garip, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Leylek, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde tedavi edilecek. Sağlığına kavuştuktan ve hava şartları normale döndüğünde de Karaatlı Mahallesi’ndeki yuvasına geri bırakılacak.

"Çevreyi, doğayı ve havayı temiz tutmalıyız"

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, son dönemde yaşanan iklim değişikliklerinin doğadaki hayvanları olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Garip isimli leylek, Karaatlı Mahallesi’ne Ocak ayında geldi. Normalde leylekler Mart ayından sonra gelmeye başlarlar. Bu olayda iklim değişikliğinin canlılar üzerine olan olumsuz etkilerinin çok somut bir örneğine tanıklık ettik. Bu nedenle çevreyi, doğayı ve havayı temiz tutmaya özen göstermeliyiz. Çevreye poşet ve plastik atıklar atmamalıyız" diye konuştu.