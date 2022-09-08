Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2022-2023 Eğitim öğretim yılı için şoför esnafı olarak her türlü hazırlıkları tamamladıklarını belirtti. Pazartesi günü itibariyle yaklaşık 200 bin öğrenci ve öğretmenin trafiğe çıkacağını belirten Özmeriç, herkesi kurallara uymaya çağırdı.

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2022-2023 Eğitim öğretim yılı için şoför esnafı olarak her türlü hazırlıkları tamamladıklarını belirtti. Pazartesi günü itibariyle yaklaşık 200 bin öğrenci ve öğretmenin trafiğe çıkacağını belirten Özmeriç, herkesi kurallara uymaya çağırdı.

Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından 5 Eylül itibari ile anaokulu ve ilkokul 1. Sınıf öğrencilerinin okula başladığını 12 Eylül pazartesi günü de Aydın’da 876 okulda 15 bin 36 öğretmen ile 185 bin 208 öğrencinin okula başlayacağını belirten Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Servis araçlarımız, toplu taşıma araçlarımız ve taksilerden oluşan yaklaşık 6 bin şoför esnafımız sezon hazırlıklarını tamamladı. 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni dönemde oluşacak trafik yoğunluğunu azaltmak için özel araç kullanımından ziyade herkesi toplu taşıma araçlarını kullanmaya davet ediyoruz. Başta trafik kurallarını uyarak ardından da saygı ve nezaketle tüm şehirlerin ortak sorunu haline gelen trafik sorununu en aza indirebiliriz” diyerek yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile Aydın’a hareket ve bereket geleceğine inandığını belirten Başkan Özmeriç, bu süreçte artan trafikle birlikte öğrencisinden velisine sürücüsünden yayasına kadar herkesi dikkatli olmaya çağırdı.