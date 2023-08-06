Aydın’da Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı dolayısıyla yoğun bir sınav trafiği yaşandı. Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde gerçekleştirilen sınavlarda trafik kilitlenince pek çok aday araçtan inip yola yaya devam etti.

Aydın’da binlerce lisans mezunu ve son sınıf öğrencisi kamuda iş bulmak hedefiyle girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavlarına girdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavının ilk oturumu 10.15 itibariyle başlayıp 12:45’te sona erdi.

Sınav dolayısıyla Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüsü en yoğun günlerinden birini yaşarken, sınava girenlerin trafik sorunu yaşamamak için öğlen arasını sınav merkezinin çevresindeki ağaçların altında geçirdiği görüldü.

Öğleden sonra 14.45’te başlayacak olan ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 16.45’te sonra erecek.