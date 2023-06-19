Aydın’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Aydın Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, üniversite adaylarına verilen sınav setlerini ihtiyaç sahibi öğrenciler için topladı.

Aydın Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavlarında (YKS) verilen sınav setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kolları sıvadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ’Tek Kullanımlık Sanma Sakın Çöpe Atmaya Kalkma’ sloganıyla başlattığı ’Genç Dönüşüm’ Projesi çerçevesinde gençler, YKS’nin yapıldığı sınav merkezlerinin önüne gitti. Hazırladıkları geri dönüşüm kutuları ile sınav merkezi önünde sınava giren öğrencilerin çıkmasını bekleyen gönüllüler, adaylardan ÖSYM’nin dağıttığı sınav setlerindeki kalem, silgi ve kalemtıraşları kırsal kesimdeki öğrenciler için talep ederek topladı.

Aydın Gençlik Merkezi’nden yapılan paylaşımda, "Genç Dönüşüm Projesi çerçevesinde hafta sonu yapılan TYT sınavı sonrası, kırsal kesimlerdeki okullarımızdaki öğrencilerimizin tebessümüne ortak olmak için kalem setlerimizi topladık" ifadelerine yer verildi.