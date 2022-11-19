Aydın’da İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silahlı terör örgütlerine yönelik il genelinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’da İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silahlı terör örgütlerine yönelik il genelinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silahlı terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, il genelinde 1-15 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda; 2 DEAŞ, 3 FETÖ/PDY, 5 PKK/KCK ve 1 TKP/ML olmak üzere 11 şüpheli şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 5’i çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.