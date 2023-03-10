Aydın’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerimizce uyuşturucu madde ticareti ve silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bir şahsa yönelik ikametinde yapılan aramada, 35 gram toz esrar, 23 gram metamfetamin, 17 gram kubar esrar, 3 gram kokain, 2 adet Exteasy, 5 sentetik hap, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet 9 mm çapında tabanca, şarjörü ve 8 adet fişek, 8 adet Bizans dönemine ait sikke ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 650 TL para ele geçirildi. Olayla ile ilgili olarak 7 şüpheli yakalanırken adli sürecin devam ettiği öğrenildi.